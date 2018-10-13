Berkay-Arda Turan kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Şarkıcı Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öte yandan olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Güncellenme 13 Ekim 2018 10:48

Arda Turan’ın ünlü popçu Berkay’ın burnunu kırdığı kavganın yankıları hala devam ediyor. Arda Turan ve Berkay kavgasının görüntüleri de ortaya çıktı.

Kavga haberiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Arda Turan, yaşananları doğruladı fakat kavganın çıkış sebebini söylemedi.

Berkay’ın burnu kırıldı

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu. Berkay'ın burnunda 15 kırık olduğunu belirten Özlem Ada Şahin, gerekli hukuksal işlemlerin başlatıldığını belirtmişti.

Arda Turan üç saat ifade verdi

Öte yandan Arda Turan ise, olayla ilgili emniyette 3 saat boyunca ifade verdi.

Arda Turan açıklama yaptı

Futbolcu Arda Turan, sanatçı Berkay ile arasında yaşanan olaylarla ilgi sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Helallik isteyeceğim

Arda Turan, dün akşam Instagram hesabından şunları yazdı; “Yarın (Bugün) bir açıklama daha yapıp; Kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim”

Ayrılıyor mu?

Bu açıklama Arda Turan'ın, Medipol Başakşehir'den ayrılacağı şeklinde yorumlandı.