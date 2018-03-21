Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan olay paylaşım!

Bir süredir eşi Berk Oktay'dan boşanacağı konuşulan Merve Şarapçıoğlu Instagram hesabından olay olacak bir fotoğraf paylaştı.

Güncellenme 21 Mart 2018 11:02

Geçen aylarda eşi Berk Oktay ile boşanacağı yönünde haberler çıkan Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından "Kocam beni dövdü yardım edin" notu ile bir fotoğraf paylaşıldı. Sosyal medyada ses getiren fotoğraf kısa süre içinde silindi.

Açıklama yapmadılar

Bu durum 'Merve Şarapçıoğlu'nun hesabı hack'lendi mi?' sorularını akıllara getirdi. Taraflar da konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Fotoğraf merak konusu



Merve Şarapçıoğlu'na ait olduğu iddia edilen fotoğrafın bir şiddet fotoğrafı mı, yoksa estetik operasyon ya da kaza fotoğrafı mı merak konusu...

2016'da evlenmişlerdi

Berk Oktay 2016 yılında sevgilisi Merve Şarapçıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.