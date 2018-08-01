Bergüzar Korel, kararının arkasında!

Son olarak Vatanım Sensin'de eşi Halit Ergenç'le birlikte rol alan Bergüzar Korel yeni sezonda ekranlarda olmayacaklarını açıkladı.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 12:49

Son olarak Vatanım Sensin dizisinde rol alan ünlü çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç yeni sezonda yeni bir projede olmayacaklarını bir kez daha teyit ettiler.

Uzun soluklu dizilerden olan Vatanım Sensin biter bitmez, imaj değiştiren Korel, kısa süreli bir tatile çıkmıştı. Tatilden dönen Bergüzar Korel, başrolünü Engin Akyürek ile paylaştığı film için çalışmalara başlamıştı.

Korel, çekimleri Ağustos ayının ortalarında biteceği belirtilen film hakkında konuştu. Bergüzar Korel, çekimlerin güzel geçtiğini, gelecek sezon akranlarda olmayacaklarını söyledi.

Çift olarak bu kararı aldıklarını belirten Korel, aldıkları kararın arkasında olduklarını, kararlarını değiştirmek gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi.