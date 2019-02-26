Beren Saat’ten ilginç doğum günü mesajı

35 yaşına basan güzel oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Güncellenme 26 Şubat 2019 14:48

Ünlü oyuncu Beren Saat, 35 yaşına bastığı ve makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlarken ilginç bir mesajla paylaştı. Doğum günü kutlayan herkese teşekkür etmeyi ihmal etmezken geçtiğimiz aylarda trafik kazasına hayatını kaybeden eski sevgili Efe Güray’ı da unutmadı.

İşte Beren Saat’in kafa karıştıran paylaşımı:

Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak dünyaya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim. Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe'yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak. Yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum. Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenip yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında baştan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitmemektir şahsi incinmişliklerden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yaşamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine... İyi ki varsınız, iyi ki doğduk!

Beren Saat’in yeni yaşını Belçim Bilgin ve Esra Dermancıoğlu ise kendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladılar.

Belçim Bilgin’in paylaştığı fotoğrafta "Yaşamı güzelleştiren, daha anlamlı hale getiren ruhunla iyi ki doğdun sen, iyi ki bizim Beren'imiz oldun! Seni çok seviyorum!" notuna yer verdi.

Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinde birlikte oynadıkları Esra Dermancıoğlu ise paylaştığı fotoğrafta "İyi ki doğdun Berenko!" notu ile paylaştı.