Beren Saat'i kızdıran yorum!

Beren Saat, Arap hayranının "Müslüman mısın?" sorusuna bakın nasıl cevap verdi!

Güncellenme 23 Temmuz 2018 17:26

Bir süredir ayrılacakları iddia edilen Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti düşman çatlatmak için birlite tatile çıktı. Güzel oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından bikinili fotoğraf paylaştı. ,

Oynadığı diziler sebebi ile Arap coğrafyasında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Beren Saat, dünyanın farklı ülkelerinde de tanınıyor. Instagram’dan paylaşım yapan güzel oyuncunun yorum kısmı da ağırlıklı olarak Arap hayranlarının attığı mesajlarla dolu.

Beren Saat'in paylaştığı bikinili bir fotoğrafa yabancı uyruklu bir kişi, "Is she Muslim?" (O müslüman mı?) şeklinde yorum yaptı. Saat bu soruya, "Evet, Müslüman doğdum, seküler ve bağımsız bir kadınım. Tanıştığıma memnun oldum" diye cevap verdi.