Beren Saat ve Selçuk Yöntem tekrar bir arada!

Netflix'in ikinci orjinal Türk dizisinde Beren Saat'e Selçuk Yöntem'in eşlik edeceği öğrenildi.

Güncellenme 07 Aralık 2018 16:36

Netflix Türk oyunculara gözünü dikti. 14 Aralık’ta yayınlanacak olan ve Çağatay Ulusoy’un başrol oynadığı Hakan: Muhafız’dan sonra ikinci Türk orijinal dizi haberi de geldi.

Beren Saat’in ikinci projede rol alacak

Sosyal medya hesabı üzerinden ikinci orijinal dizinin yolda olduğu müjdesini veren Netflix Türkiye, dizinin başrolü için de Beren Saat'le anlaştı.

Saat’e Selçuk Yöntem eşlik edecek

Platformun Türkiye’den çıkacak ikinci dizinin türünün de fantastik olacağı iddia edildi. Öte yandan dizide Beren Saat’e yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisinde birlikte rol aldığı Selçuk Yöntem eşlik edeceği öğrenildi.

Beren Saat’in daha önce aynı dizi için Mehmet Günsür’le başrol oynayacağı iddia edilmişti.