Beren Saat, Netflix orjinal dizisinde!

Netflix, ünlü oyuncu Beren Saat'in platforma özel bir dizi projesinde yer alacağını duyurdu.

Güncellenme 21 Kasım 2018 10:08

Dünyaca ünlü dizi ve belgesel platformu Netflix Türk izleyicilerine müjdeli bir haber verdi. Platform yayınladığı tanıtımda güzel oyuncu Beren Saat’in de bir Netflix orijinal dizisinde oynayacağını duyurdu.

Netflix tanıtımında yaptığı açıklamada, “Anlıyor musunuz? Gözlerimizin önünde Beren Saat ile ikinci Netflix orijinal dizisi çekilecek!” ifadelerini kullandı.

Beren Saat’in hangi projede yer alacağı ve hangi karakterle bu dizide yer alacağı şimdiden merak konusu oldu.

The Protector da yakında başlıyor

Öte yandan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy başrol oynayacağı ilk Türk Netflix dizisi Hakan: Muhafız’ın da fragmanı yayınlanmıştı. Dünya genelinde The Protector ismi ile yayınlayacak olan dizi izleyicilerine bol bol aksiyon ve macera vadediyor.