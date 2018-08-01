Beren Saat, Kenan Doğulu’nun klibinde oynadı!

Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu ‘Vay Be’ albümünü hayranları ile buluşturdu. Albüm içerisinde yer alan ‘Issız Ada’ şarkısının klibinde ise eşi Beren Saat oynuyor.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 14:22

Uzun süredir sessizliğini koruyan Kenan Doğulu, ‘Vay Be’ adlı yeni albümü ile birlikte sessizliğini bozdu. ‘Issız Ada’ şarkısının klip çalışmasını Dominik sahillerinde yapan Doğulu, klipte eşi Beren Saat’i oynattı. Klibin kamera arkasını görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı. Klipte dikkat çeken önemli detay ise Beren Saat’in eşini izlerken kamera arkasında gülmesi oldu.

Kenan Doğulu (@kenandogulu)'in paylaştığı bir gönderi ( 31 Tem, 2018, 4:38öö PDT )

Beren Saat’in klipteki mimiklerinden etkilenen hayranları, Kenan Doğulu’nun diğer bir şarkısı olan ‘Yosun’da da Beren Saat’in oynamasını istediler ve kendi aralarında örgütlenerek ikiliyi mesaj yağmuruna tuttular.