Beren Saat de "Her şey güzel olacak" dedi!

"Her şey güzel olacak" etiketi ile İmamoğlu'na destek veren ünlüler kervanına Beren Saat de eklendi.

Güncellenme 08 Mayıs 2019 10:38

YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı almasından sonra, birçok ünlü sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu’na destek verdi. Daha önce hiç siyasi paylaşım ya da açıklama yapmayan oyuncular dahi "Her şey güzel olacak" etiketini paylaşarak bu duruşlarını bozdu.

Instagram’dan İmamoğlu’na destek verdi

Bu isimler arasında Beren Saat de var. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından "Her şey çok güzel" yazısının olduğu bir fotoğraf paylaştı. Beren, paylaşımına herhangi bir yorum ya da ifade bırakmadı.

Saat, bir süredir politik açıklama yapmıyordu

Beren Saat, uzun süre Kenan Doğulu ile boşanacakları iddiasıyla magazin basınının gündeminde yer adlı. Beren Saat, uzun bir zamandır siyasi mesaj vermiyordu. Ayrılık dedikodularının ardından her şeyin güzel olacağını belirten bir paylaşım yapan Saat'e, bazı takipçileri de destek verdi.