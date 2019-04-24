Berat Albayrak: Konkordatoyu gündemimizden çıkarıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, konkordatolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak; “Konkordatoyu gündemimizden çıkarıyoruz” dedi.

Güncellenme 24 Nisan 2019 14:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konkordatolarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dengelenme sürecinin etkisi ve bankalarımızın aldığı sorumluluk ile konkordatoları gündemimizden çıkarıyoruz. Başvurular bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 3’te 2 oranında düştü. 8 milyar liralık kredive 787 firma konkordatodan çıktı"