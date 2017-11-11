Benzinli yerine dizel araç kullananları üzen haber!

Türkiye'de dizel otomobillerin sayısı her geçen gün artıyor.

Güncellenme 11 Kasım 2017 13:51

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül sonu itibarıyla 21 milyon 940 bin 757'ye ulaştı.

Bu taşıtların yüzde 54'ünü otomobiller oluşturdu.

Yüzde 34,9'u dizel araç

Dizel otomobillerin sayısı Eylül 2017 sonu itibarıyla 4 milyonu aştı, bu araçların trafiğe kayıtlı otomobiller arasındaki oranı da yüzde 34,9'a çıktı.

Motorin 5 liraranın üzerine çıktı

Bu sonuç, motorin fiyatının giderek artmasının dizel araçlara olan ilgiyi azaltacağını gösteriyor.

Benzin fiyatları 5 lirayı göreli çok oldu ama, son dönemde yaşanan fiyat artışları motorini de tarihte ilk kez 5 liranın üzerine taşıdı. Bugün benzin fiyatı 5,61'ken, motorin de benzin fiyatına yaklaştı ve 5,3'ten satılıyor.

Dolayısıyla dizel arabasının deposunu 5 liranın altında bir fiyatla doldurmak artık mümkün değil.