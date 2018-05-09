Benzin ve motorinde ne kadar indirim yapıldı?

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş'un şu an hiçbir şekilde zam görülmediğini açıklamasından sonra bazı firmalar akaryakıtta indirime gitti.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 17:25

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, dün "akaryakıt zammının uygulanmadığı" söylentilerine ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anda hiçbir şekilde zam görünmüyor zaten fiyatları izliyoruz. Bugün haftanın ikinci mesai günü, 3 mesai günü daha var, sektörü takip ediyoruz, şu anda bir zam öngörmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Hangi şirketler fiyatları düşürdü?

Bazı akaryakıt şirketleri Okumuş'un bu açıklamasının ardından fiyatlarda indirime gittiği görüldü. Şirketlerin internet sitelerindeki fiyatlar üzerinden yaptığımız araştırmaya göre Opet, BP, Shell ve Aytemiz Petrol benzin ve motorin fiyatlarını düşürdü.

Benzin fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul'da ortalama 6.10 liraya satılan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Opet'te 6.06 liraya, BP'de 6.04 liraya gerilerken, Shell ve Aytemiz'de fiyat 6.02 lira olarak gözüküyor. Motorin fiyatı ise 5.57 liradan Aytemiz'de 5.51 liraya, Shell ve BP'de 5.50 liraya, Opet'te ise 5.53 liraya çekildi.

İndirim mesajları gönderdiler

Habertürk'ün haberinde, doların TL 4.30 kuruşa, Brent petrolün varil fiyatının 76 dolara dayanması sonrasında sektörde, benzin ve motorine ve LPG’ye gelebileceği yönünde beklenti oluştuğunu, ancak zam beklentisine karşın dün geceden geçerli olmak üzere bazı akaryakıt şirketlerinin tersine bayilerine indirim mesajı yolladığı belirtilmişti.