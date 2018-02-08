Benzin fiyatlarında sürpriz düşüş!

Petrol fiyatlarındaki küresel düşüşün ardından benzinin litre fiyatında 16 kuruşluk indirim olacak.

Güncellenme 08 Şubat 2018 09:29

Dünya genelindeki petrol fiyatlarındaki düşüş nedeni ile benzinin litre fiyatlarına bu geceden sonra 16 kuruş indirim yapılacak. Motorinde ise bir değişiklik olmayacak.

Bu gece fiyatlara yansıyacak

Brent petrolün varil fiyatlarının 65 dolara kadar düşmesi benzinde de litre bazında 16 kuruş indirime sebep oldu. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, yapılacak indirimin bu gece yarısından sonra fiyatlara yansıyacağını açıkladı.

PÜİS açıklama yaptı

Konuyla ilgili PÜİS şu açıklamayı yaptı, "09.02.2018 Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir. 08.02.-09.02.2018 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor."

Geçen ay 20 kuruş zam gelmişti

Benzine geçen ay 20 kuruşluk bir zam yuapılmıştı. Bu zam sonrası ise benzinin fiyatı İstanbul'da 5,80 TL olmuştu.