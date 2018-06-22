Benlerinizde bu değişikler varsa...

Dünya genelinde hızla artan kanser türleri arasında yer alan Malign Melanom’a yakalanma ihtimaline benler mi neden oluyor?

Güncellenme 22 Haziran 2018 10:15

Cilt üzerinde oluşmuş benler değişikliğe uğradığında ciddi sağlık sorunlarının habercisidir. Cilt üzerinde bulunan irili ufaklı benlerin büyük bir kısmı zararsızdır ancak bazıları erken müdahale edilmediğinde kişilerin yaşamı tehdit eden cilt kanserlerine dönüşebilmektedir. Malign Melanom kanserine neden olan lezyonların yüzde 70 gibi bir oranı cilt üzerinde gelişirken yüzde 30’u da benlerden oluşmaktadır.

Uzmanlar cilt üzerinde bulunan problemlerin bir kısmını leke gibi algılanan benlerle veya ben gibi görülen deri kanserlerinden kaynaklandığını vurguluyor. Uzmanlar kişileri şüpheli bir leke gördüğünde veya bir değişimi gördüğünde vakit kaybetmeden bir uzmana görünmek gerektiğini söylüyor.

Benler nasıldır?

Benler genellikle kahverengi renge sahip oval veya yuvarlak şekle sahiptir. Benler üzerinde meydana gelen değişimler çok önemlidir. Kenarlarının düzgünlüğü önemlidir. Benlerin kenarında meydana gelen çıkıntılar normal olmayabilir. Genellikle açık renge sahip olan benler tek rengi bulunmamaktadır. Boyutu 5 mm üzerinde olan benler incelenmesi gerekenler kategorisinde bulunmaktadır. Uzmanlar benlerde kanama ve kaşınmanın olmadığını meydana gelen değişiklikler, hızlı büyüme gibi değişimler mevcutsa hemen bir uzmana başvurmak gerekir. Açık cilt rengine sahip kişilerin maling melanoma hastalığına yakalanmaları daha yüksektir.