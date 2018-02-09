Bengü'nün yüzüğü dikkat çekti

Sevgilisi Selim Selimoğlu'nun doğum gününü kutlayan Bengü, tektaş yüzüğü orta parmağına taktı.

Güncellenme 09 Şubat 2018 09:36

Ünlü popçu Bengü bir süredir birlikte odluğu sevgilisi Selim Selimoğlu ile görüntülendi.

"Ekmek arası döner de beni mutlu eder"

Kuruçeşme’de bir kuaförde görüntülenen Bengü, gazetecilerin "14 Şubat Sevgililer Günü için özel planınız var mı?" sorusuna, "Selim için o güne sahne işi almadım, umarım güzel bir sürprizi vardır. Bir tost-ayran yeter. Ekmek arası döner de beni mutlu eder. Beklentiyi yüksek tutmuyorum" şeklinde cevap verdi.

Doğum günü kutladılar

Kuaförde gece için özel hazırlanan güzel şarkıcı, aynı günün akşamında Etiler'de bulunan bir mekanda sevgilisi Selim Selimoğlu’nun doğum gününü kutladılar. Mutlu oldukları her hallerinden belli olan çift mekanda sabaha kadar eğlendi.

Yüzük orta parmakta

Çiçeği burnunda çiftin mekanda el ele ayrılırken, çok neşeli oldukları gözlemlendi. Bengü'nün parmağındaki tektaş yüzün ise dikkat çekti. Yüzüğü orta parmağına takması ise şaşkınlıkla karşılandı. Bengü, yine gazetecilerin kendisine sorduğu “Evlilik teklifi aldınız mı?” sorusuna ise yanıt vermedi.