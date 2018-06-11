Bengü’den şok ayrılık açıklaması!

Bengü bu defa da 4. kez nişan attığı iddiası ile gündeme geldi. Ancak tüm iddialara yanıt geç kalmadan Bengü’den geldi.

Güncellenme 11 Haziran 2018 21:34

Nişanlısı Selim Selimoğlu ile aldıkları karar doğrultusunda yollarını ayırdıkları ile gündeme gelen Bengü, tüm iddialara yanıt olarak ağustos ayında nikah masasına oturacaklarının müjdesini verdi.

Mayıs ayında nişanlandılar

1 yıllık birlikteliklerinin ardından 7 Mayıs tarihinde ünlü şarkıcı Bengü, genç iş adamı Selim Selimoğlu ile nişanlandı. Magazin gündeminde yer alan haberlere göre çiftin aldıkları karar sonucunda yollarını ayırdıkları yönünde oldu. Bengü’nün özel hayatında iş hayatında olduğu gibi yüzünün gülmediğini ve 3 kez nişanlanıp mutlu sona eremeden nişan atan güzel şarkıcı şimdi son ilişkisinde de hüsrana uğradığı haberleri gündeme geldi. Bu yaz düğün planları yapan çiftin yine mutlu sona eremeden yollarını ayırdıkları yönünde haberler magazin dünyasında yerini aldı. Böylece Bengü 4. Kez nişan atmış oluyor.

Bengü’den açıklama

Genç şarkıcı magazin dünyasında yer alan ayrıldılar haberine yönelik açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Tüm çıkan haberleri yalanlayarak düğün tarihini de ilan etmiş oldu. Bengü yaptığı açıklamada ‘Yakınlarım sabah birkaç internet sitesinden çıkan ‘ayrıldılar’ haberlerini ilettiler... Allah korusun. Hatta müjdemi bu vesileyle vermiş olayım; biz 29 Ağustos’ta evleniyoruz nolur böyle kötü şakalar yapmayın... Durduk yere bizi ve sevdiklerimizin yüreğini hoplatmayın Herkese sevgiler.’ Sözlerine yer verdi.