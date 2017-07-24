Ben Arfa transferinde sona yaklaşılıyor

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Hatem Ben Arfa transferini bitirebilmek için görüşmelere hız verdi.

Güncellenme 24 Temmuz 2017 23:18

Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa transferinde sona yaklaşıyor. Sarı-lacivertli yetkililer yarın Paris'te bir kez daha Fransız futbolcunun transferi için temasta bulunacak.

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya yarın Paris'te bu transfer için görüşmeler yapacak.



Bu toplantılardan olumlu sonuç çıkması halinde Fransız futbolcu bu hafta İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalayacak.



Sarı-lacivertliler son iki transfer döneminde de Fransız futbolcuyu transfer etmek istemişti.

Kaynak: NTV