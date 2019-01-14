Belhanda o takıma gidiyor iddiası

Belhanda'nın Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımı ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

Güncellenme 14 Ocak 2019 11:52

Bir süredir adı Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anılan Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Arabistanlı takım Belhanda ile anlaştı iddiası

Suudi Arabistan'ın AImodrj gazetesinin haberine göre, Al-Ittihad, Dubai'ye gitmesi planlanan Belhanda ile her konuda anlaşmaya vardı. Futbolcunun çarşamba günü sağlık kontrolünden geçmesi, ardından da resmi imzayı atması bekleniyor. Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad, devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Garry Rodrigues'i de transfer etmişti.

Ne kadar önerdiler?

Faslı futbolcu için 7 milyon Euro öneren Al İttihad yönetiminin, fiyatı daha da yükseltmesi bekleniyor. Belhanda, Ittihad'dan gelen yıllık 4 milyon Euro'luk net ücret teklifini kabul etmemişti. 28 yaşındaki oyuncu yıllık 6 milyon Euro talep ediyordu.