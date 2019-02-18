Belarus'tan Rusya'ya tarihi çağrı! Birleşelim

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya ile birleşmeye hazır olduklarını söyledi.

Güncellenme 18 Şubat 2019 11:58

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Grigoryeviç Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçtiğimiz Cuma günü bir görüşme gerçekleştirdi.

“Rusya ile birleştirmeye hazırız”

Gerçekleştirilen görüşme sonrası iki devlet başkanı da kısa bir basın toplantısı yaptı. Önemli açıklamalarda bulunan taraflardan Lukaşenko, ülkesinin topraklarını Rusya ile birleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

“Buna hazır mısınız?"

Lukaşenko, ülkesi ve Rusya için "İkimiz yarın birleşebiliriz, problem değil" ifadelerini kullanırken, "Ama siz -Ruslar ve Belaruslar buna hazır mısınız?" sorusunu sordu. Lukaşenko sözlerinin devamında ise "İki devlet ve onun halkları, eyaletleri olarak güçlerimizi birleştirmeye hazırız" diye de ekledi.

Belarus ne zaman bağımsız oldu?

Belarus, 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasıyla bağımsızlığını elde etmiştir. Lukaşenko ise 1994 yılında yapılan seçimlerde devlet başkanı olmuş ve günümüze kadar da yapılan tüm seçimlerde rakiplerini mağlup ederek devlet başkanlığı koltuğunu korumuştur.