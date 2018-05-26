Bel bölgesi yağlamasının sebebi bakın neymiş!

Yapılan araştırmalar sonucunda bel bölgesinde meydana gelen yağlanmalarının sebebinin D vitamini eksikliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Güncellenme 26 Mayıs 2018 12:42

Hollandalı bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada bel ve karın bölgesinde meydana gelen yağlanmaların sebebinin D vitamini eksikliğinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Uzmanlar bel ve karın bölgesinde yağlanma sorunu yaşayan kişileri D vitamini eksikliği olup olmadığına dair bir test yaptırmalarını önermektedir.

Yağlanma D vitamini eksikliği ile ilişkili

Hollanda Leiden Üniversitesi’nden Rachida Rafiq ve ekibi tarafından yürütülen obezite verilerine dayanarak yapılan çalışmada karın ve bel bölgesinde oluşan yağlanmanın D vitamini eksikliği ile bir ilişki içerisinde olduğu ortaya çıktı.

Bel ve karın bölgesinde aşırı yağlanma sorunu yaşayan kişilerin D vitamini eksikliği sorunu ile karşı karşıya olabilme ihtimallerine karşı bu kişilerin mutlaka test yapması gerekmektedir.

İnsülin seviyesi üzerinde etkilidir

Son yıllarda sıklıkla yapılan araştırmalar vücutta meydana gelen D vitamini eksikliği şeker dolaşımı ile birlikte insülin seviyesi üzerinde de ciddi oranda bir etkiye sahiptir. Buna bağlı olarak kişi çabuk açlık yaşar ve kısa süreli tokluk sorunu yaşayabilir. Bu durumda ağır ve yağlı yemekleri tüketmeye kişiyi itmektedir. Tüm bunların sonunda kişi de ciddi kilo alımı ve karın ve bel bölgesinde yağlanma sorunu ortaya çıkmaktadır.