Beklentinin üzerindeki enflasyon artışı gözleri TCMB'ye çevirdi

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından TCMB'nin para politikasındaki 'sıkı duruş'u koruyacağı tahmin ediliyor.

Güncellenme 05 Eylül 2017 14:05

Enflasyonun, ağustos ayında tahminleri aşarak yıllık bazda yüzde 10,68'e yükselmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "sıkı duruşu" koruyacağı beklentilerini artırdı.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,52 artarken, yıllık bazda ise yüzde 10,68'e çıkarak beklentileri aştı. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, TÜFE'nin aylık yüzde 0,15, yıllık ise yüzde 10,27 artması bekleniyordu.

Analistler, enflasyonun baz etkisi nedeniyle aralık ayına kadar yüksek kalmaya devam edebileceğini, bunun da TCMB'nin para politikasında sıkı duruşunu koruyacağı anlamına geldiğini belirtti.

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, enflasyonun geçen yıla göre yüksek gelmesinde, gıda fiyatlarının sınırlı gerilemesinin ana etken olduğunu belirterek, "Ancak diğer gruplarda da durum pek parlak değildi. Enerji grubunda yine yükseliş gözlenirken, vergi indirimine rağmen mobilya ve ev aletleri grubunda fiyat artışları devam etti. Kurlara hassas olan diğer gruplarda da belirgin artışlar gözlendi." ifadelerini kullandı.

"TCMB ortalama fonlama maliyetini yüksek tutmaya devam edecektir"

Haluk Bürümcekçi, manşet enflasyonda aleyhte devam edecek baz etkileriyle eylül-kasım döneminde enflasyonun yüzde 12 civarına kadar yükselebileceğini, aralıkta ise belirgin gerileyeceğini belirterek, gelecek aylarda gıda fiyatlarının oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru hareketleri ve vergi ayarlamalarının enflasyon üzerindeki risklerin yönünü de belirleyeceğini kaydetti.

Geçici vergi indiriminin sona ermesi ve özellikle otomotiv ile konaklama hizmetleri gibi sektörler açısından avro/TL kurunda gözlenen yükselişlerin de enflasyona yukarı yönlü etkide bulunabileceğini belirten Bürümcekçi, TCMB'nin olumsuz enflasyon görünümü ile ortalama fonlama maliyetini yüksek tutmaya devam edeceğini söyledi.

"TL cinsi varlıklara yönelik iyimser yaklaşım sınırlanabilir"

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Strateji Yönetmeni Orkun Gödek de yüksek enflasyon seviyelerinin ve beklentilerin aksine aşağı yönde hareketlilikteki zorlanmanın, TL cinsi varlıklara yönelik iyimser yaklaşımı sınırlayabileceğini, buna karşın yurt dışı piyasa koşullarındaki risk iştahının tersine dönmedikçe yerel varlıklarda negatif ayrışma beklemediklerini kaydetti.

TCMB'nin sıkı para politikası çerçevesini korumaya devam edeceğini belirten Gödek, "2018 yılının ilk çeyreğinde enflasyonun düşük seyredebileceği şeklindeki TCMB yönlendirmesine katılıyor, durumun dış şokların gündeme gelmemesi halinde faizler üzerinde de olumlu etkide bulunabileceğini düşünüyoruz." dedi.

"Gıda ve giyim dışında enflasyona olumlu katkı yok"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ise yıllık enflasyondaki artışta, aylık manşet verinin yüksek gelmesinin yanı sıra geçen yıl ağustos rakamının yüzde eksi 0,29 olmasının etkili olduğunu ifade etti.

Turşucu, gıda ve giyim dışında enflasyona pozitif katkı olmadığını vurgulayarak, "Ay bazında bakarsak, gıda ve giyim-ayakkabı grupları enflasyonda aşağı yönde etki yaratmış. Gıdada düşüş sürerken, giyim-ayakkabıda gerileme mevsimsellikten kaynaklanıyor." diye konuştu.

Enflasyonun yüksek gelmesinde bayram alışverişleri nedeniyle talep tarafının büyük etkisi olduğunu belirten Turşucu, çekirdek enflasyonun yüzde 9,60’tan yüzde 10,16'ya yükseldiğini, çekirdek enflasyondaki bozulmanın, gerek göstergeler gerekse enflasyon beklentileri açısından negatif olduğunu söyledi.