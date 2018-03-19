Beklenen özellik artık Instagram’a da geliyor!

Instagram’a da diğer uygulamaların sahip olduğu görüntülü ve sesli arama özelliği mi geliyor?

Güncellenme 19 Mart 2018 13:56

Güncellenmiş uygulama paketi ile Instagram’da görüntü ve sesli arama özelliklerine rastlandı. Ancak bu özelliklerin ne zaman aktif olacağı, kullanıcılar tarafından ne zaman uygulamaya geçeceği merakla bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen video ve resim paylaşım sitesi Instagram’a videolu ve sesli arama özelliği geleceği konusunda bazı söylentiler çıkmıştı. Yeni android uygulamalarında Instagram ve Instagram Direct için videolu ve sesli arama özelliklerine dair belli izlere rastlandı.

Görüntülü arama

Uygulama paketi üzerinde inceleme yapan uzmanlar ‘call.png’, ‘video_call.pn’ ve ‘action_call.png’ isimli dosya görsellerinin sesli ve videolu arama özelliği ile ilgili olabileceği noktasında bir karara vardılar.

Uzmanlar konu ile ilgili olarak yeni özelliğin devreye girmeden önce özelliği kapsayan dosyaların önceki sürümlere yerleştirilmesi gibi bir durum olabileceğini açıkladı. Konu ile ilgili olarak uzmanların tahmini, Instagram’ın sonraki güncellemeleri ile birlikte videolu ve sesli arama özelliğini getirebileceği yönünde oluyor.

Snapchat’te 3 yıldır var

Videolu ve sesli arama özelliğinin devreye sokulması sürpriz değil rakiplerinin bu özelliği yıllar önce kullanmaya başladığını biliyoruz. Instagram’ın en büyük rakibi olarak bilinen Snapchat’ın bile bu uygulamayı 3 yıl önce kullanıcılarına sunduğunu biliyoruz.

Instagram görüntülü ve sesli arama özelliği kullanıcılara ne zaman sunulacağı merak konusu. Kullanıcıların uygulama konusunda nasıl karşılayacağı ne kadar önem vereceği merak edilen konular arasında. Uygulamanın hayata geçmesiyle beraber Instagram’ın kullanıcıları tercih etme sıklığının da artması bekleniyor.