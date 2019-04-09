Beklenen oldu! Büyükçekmece’de sahte seçmen operasyonu

Büyükçekmece’de 11 bin 186 seçmenin ikamet kaydının taşındığı iddiası üzerine polis, ilçede operasyon başlattı.

Güncellenme 09 Nisan 2019 10:25

İstanbul Büyükçekmece'de seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, belirlenen adreslere giderek tespitler yapıyor.

"Seçmen kaydırma" iddiası

31 Mart Yerel Seçimleri'nde konut olmayan yerlerin adres olarak gösterildiğini iddia eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Şimdi soruyorum. Bir kişinin başkalarından yardım almadan bütün bunları yapması mümkün mü? Bu işte bir şey demeyelim de ne diyelim, bu işin peşine düşmeyelim de ne yapalım, biz bunları ortaya çıkarmak için gece gündüz çalışmayalım da ne yapalım?" ifadelerini kullanmıştı.