Beklenen oldu! AK Parti'de o isim istifa etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, istifa etti.

Güncellenme 18 Eylül 2018 16:38

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz görevinden istifa etti. Yılmaz, geçtiğimiz günlerde AK parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulunmuş gelen tepkiler üzerine de paylaşımlarını silmişti.

Genel merkez istifasını istedi

AK Parti Genel Merkezi, Numan Kurtulmuş'u hedef alan paylaşımlarıyla büyük tepki toplayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın istifasını istemişti. Yılmaz, son dakika kararıyla belediye başkanlığından istifa etti. Yılmaz istifasıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum”

Söylenecek o kadar söz var ki, hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin diye… 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyük Şehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Sizlerde helal ediniz. Allaha emanet olunuz...