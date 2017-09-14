Bekir Bozdağ'dan ilk tepki: Çok çirkin!

Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinin mezardan çıkarılmasıyla ilgili provokasyona Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi: Çok çirkin!

Güncellenme 14 Eylül 2017 10:33

Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinin mezardan çıkarılmasıyla ilgili provokasyona hükümetten tepki geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Olayı kınıyorum, yapanları lanetliyorum. Yaşanan olay çok çirkin." dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılan Bekir Bozdağ, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yapılan provokasyonla iligli önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

"Cenazenin mezarlıktan çıkarılması 20-25 kendini bilmez kişi tarafından yapılmış bir iş değildir. Bunları savunmak için söylemiyorum ama kamuoyunda sanki böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bunun yanlışlığını ifade etmek için özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü ona böyle bir şey yapılması daha da büyük bir çirkinlik, saygısızlık olur. Büyük bir suç olur.

Bizim inancımıza göre insanların ölümünden sonra defnedileceği yerlerde yapılması gereken işler bellidir, onun dışında yapılacak şeyler inancımızın da tasvip etmediği, doğru görmediği şeylerdir. Toplumumuzu gerecek, insanlarımız arasındaki kardeşlik hukukunu zedeleyecek böylesi saygısız davranışlardan uzakdurmak lazım. Bu tür davranışların kimseye bir faydası yok.

"Yaşanan olay çok çirkin"

Olayı kınıyorum, yapanları lanetliyorum. Yaşanan olay çok çirkin.

Çağlayan'a açılan dava

(ABD'deki davaya Zafer Çağlayan'ın dahil edildiği iddiaları) Bu, siyasi bir davadır. Siyasal hedefleri de olan bir davadır. FETÖ'nün, Türkiye'de görmeyi başaramadığı hesabı ABD yargısı üzerinden gördürme çabasıdır. Onun için biz Amerikalı dostlarımızı bu konuda uyardık.

Çok net bir şekilde gözüküyor ki bu bilgilerin başsavcıya Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin Amerika'daki temsilcileri tarafından verildiği anlaşılıyor. Çünkü orada anlatılan konulara baktığımızda Amerika'nın istihbaratı dahi bu kadar detayda olan bir şeyi takip etmesi biraz zor gözüküyor."