Bekir Bozdağ: Zarrab davası Türkiye'ye dönük bir kumpastır

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonunda açıklama yapıyor.

Güncellenme 20 Kasım 2017 14:04

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 11.30'da toplandı. 2 saat 10 dakika süren toplantı sona erdi.

Toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıyor.

Bozdağ'ın açıklamasından satır başları:

(NATO tatbikatındaki skandal) Bu NATO tarihinin en büyük skandallarından bir tanesidir. Açık bir had bilmezliktir, kabul edilemez bir durumdur. Türkiye gerekli onurlu duruşunu ortaya koymuştur ve askerlerini derhal tatbikattan geri çekmiştir. Bu saldırı sadece ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye dönük bir saldırı, saygısızlık değildir. 80 milyon Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dönük açık bir saygısızlıktır. Haklarında idari tahkikat başlatmalarını, özür dilemelerini olumlu karşılıyoruz ama bu olayı şahıslarla kaim görmediğimizi ifade etmek isteriz. Bu sadece şahıslarla izah edilebilir bir durum gibi gözükmemektedir. Bir özensizlik sonucu yapılmış bir iş gibi görülmektedir. Sadece 2 kişi ile alakalı işlem yapılması bu olayın tamamen enine boyuna araştırıldığı, aydınlatıldığı anlamına gelmez. Üst amirler, komutanlar kimse onlarla ilgili de işlem yapılmasını, sorumlulukları olup olmadığının tespit edilmesini istiyoruz. Üstünün örtülmemesi gerektiğini de açıkça ifade ediyoruz.

NATO yetkilileri de Türkiye karşıtı olan çevrelerin NATO'yu etkilemesine ve NATO ile ilgili iş ve işlemlere sızmasına, faaliyetlerini olumsuz bir şekilde gölgelemesine izin vermemelidir. Türkiye'nin terör nitelikli gördüğü örgütlerle dayanışma içinde olanlarla istifade edilmeye çalışılması da asla kabul edilemez. Örgütlerle iltisak içinde olanlar bu tür uluslararası örgütlerde çalışanlarla etki kurarlarsa daha bunun gibi birçok olumsuzlukla karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye NATO'nun saygın bir üyesidir. Bundan sonra da katkılarını sunmaya devam edecektir ama Türk milletine, devletine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan saldırıyı, alçaklığı kabul etmesi mümkün değildir.