Beğeni rekoru kıran yumurta!

Instagram’da beğeni rekoru kıran post artık bir yumurta görseli oldu.

Güncellenme 16 Ocak 2019 16:47

World_Record_Egg Instagram hesabının paylaştığı yumurta görseli beğeni rekoru kırdı ve Instagram’ın en fazla beğeniye sahip görseli oldu.

Adından da anlaşıldığı gibi Instagram’da en fazla beğeni alan görseline sahip olmak amacıyla kullanılan hesap, sadece 10 gün içerisinde 45 milyonluk post beğenisine sahip. Adı geçen yumurta görseli için yapılan yorum sayısı ise 2 milyonu geçti.

İşte o görsel:

Şimdiye kadar sadece tek paylaşım yapan ve yaptığı paylaşımda yumurta görseline yer veren hesabın takipçisi ise 6,9 milyonu geçti.

World_Record_Egg hesabının kırdığı rekoru ise daha önce Kylie Jenner'ın bebeğinin fotoğrafına ait.

ABD’li 21 yaşından milyarder model olan Jenner, geçen yıl şubat ayında paylaştığı fotoğrafta bebeğini paylaşmıştı ve 18 milyon beğeni almıştı.

World_Record_Egg isimli hesabın 4 Ocak’ta paylaştığı yumurta görseli ile Jenner’in 1 yılda kırdığı görseli sadece 10 günde geçti.