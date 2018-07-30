Bedelliden yararlanacaklar bu birliklerde eğitim görecek!

Bedelli askerlerin 21 günlük eğitimlerini hangi birlikte yapacakları belli oldu. Peki bu merkezler hangileri?

Güncellenme 30 Temmuz 2018 17:24

Bedelli askerlerin 21 günlük temel eğitimini hangi birliklerde alacaklarına yönelik taslak çalışması yapıldı. Buna göre; Burdur, Manisa, Antalya, Sivas, Tokat, Erzincan, Amasya ve Bilecik’teki Piyade ve Topçu Er Eğitim Tugay ve Alay Komutanlıkları planlamaya alındı. Başvuruların beklenenden daha yüksek bir orana yükselmesi durumunda celp dönemlerinin her ay yapılması öngörülüyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı sonrası Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte 3 ay içinde başvurularını yapabilecekler. Kasım ayında kesin başvuru sayısının netleşmesi bekleniyor.

400 bini aşkın başvuru bekleniyor

1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 binden fazla kişinin bedelli için başvuru yapacağı belirtildi. Başvurunun beklenenden fazla olması durumunda ise kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı’na bağlı jandarma genel komutanlıklarının da devreye gireceği ifade edildi.

Bedelli askerler için 21 gün eğitim vermesi planlanan birlikler şu şekilde:

58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1’inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya