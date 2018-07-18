Bedelliciler Turan'ın telefonunu kilitledi!

Bedelli askerlikle ilgili basın açıklaması yapan AK Parti Grup Başkanvekili Turan'ın telefonu kilitlendi.

Güncellenme 18 Temmuz 2018 13:47

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, TBMM'de basın mensuplarına bedelli askerlik hakkında açıklama yapmasından sonra cep telefonu numarası bir sosyal medya hesap tarafından paylaşıldı. Turan'ın telefonu yoğun arama ve mesaj yüzünden kilitlendi.

Bedellinin şartları ne?

Turan, bedelli askerliğin Torba Yasaya eklendiğini, bugün komisyona geldiğini, yaş sınırının 25 olarak kararlaştırıldığını, ücretin ise 15 bin TL olarak belirlendiğini, 25 günlük bir askerlik süresinin öngörüldüğünü ifade etmişti.

Telefonu sosyal medyadan paylaşıldı

Turan yapmış olduğu bu açıklama sonrası, telefon numarası kimliği belli olmayan biri tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Bedelli askerlik haberini bekleyen milyonlarca genç aynı anda arama yapınca Turan'ın telefonu kilitlendi.

Turan'dan açıklama

Yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya hesabından görselle paylaşan Turan, "Telefonumuzu sosyal medyada paylaşan bedellici arkadaşlar, telefonumuz kilitlendi, kimseyle iletişim kuramaz olduk, bilgilerinize: )" ifadesini kullandı.

Turan paylaşımının devamında ise, "Konunun farklı tarafları var (askeri/mali/yasama vs), görev bizden çıktı, anlayış bekliyoruz. selamlar" dedi.

Mail ve mesaj bombardımanı yaşandı

Telefona gelen bildirimlerin de ekran görüntüsünü paylaşan Turan'ın telefonuna 4 bin 465 mail ve 3 bin 542 kısa mesaj geldiği görüldü.

Danışmanı telefonun görüntüsünü paylaştı

Turan'ın danışmanı Hilal Bayar da, kendi sosyal medya hesabından telefon ekranını video görüntü ile paylaştı. Söz konusu videoda her dakika arama geldiği görüldü.