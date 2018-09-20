Bedelliciler, 21 gün şartının kaldırılmasını istiyor

Bedelli askerlik yapacak vatandaşlar, sosyal medyada 21 günlük eğitim süresinin kaldırılması için kampanya başlattı.

Güncellenme 20 Eylül 2018 17:04

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 25 Temmuz'da yasalaşmıştı. Yasaya göre askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin TL'yi bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekiyor.

Vatandaşlar kampanya başlattı

Bedelli askerlikte getirilen 21 günlük eğitim şartına vatandaşlardan tepki gelmişti. Eğitim şartı konusunda geri adım atmayan hükümet, 15 bin bedel 21 gün eğitim şartında değişikliğine gitmemişti. İlk ceple giderek bedelli askerlik görevini yerine getirmiş olanların olmasına rağmen bazı vatandaşlar, 21 gün eğitim şartının değiştirilmesi için hala mücadele veriyor.

“21 gün askerlik külfettir”

21 gün şartının kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, sosyal paylaşım platformu olan Twitter üzerinden kampanya yürütüyor. '21 gün askerlik külfettir' hashtag'i ile yürütülen kampanyaya çok sayıda vatandaş katıldı.