Bedelli parasını karısına ödetip, evden kaçtı

İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı. 2015'teki bedelli yasasından yararlanmak için eşine kredi çektiren bir adam, bir süre sonra evi terk etti ve tüm borcu eşine yıktı.

Güncellenme 12 Kasım 2018 14:35

İstanbul’da eşine bedelli askerlik için kredi çektiren işsiz koca, evi terk ederek boşanma davası açtı. Genç kadın kendisine boşanma davası açan kocası için çektiği bedelli kredisini ödemek zorunda kaldı. Daha sonra ise bankadan çektikleri 22 bin TL’lik kredinin ve faizinin kendisine ödenmesi için tazminat davası açtı.

Eşinden kredi çekmesini istedi

Olay İstanbul’da yaşandı. F.B. isimli kadın 6 yıllık evli olduğu ve henüz askerliğini yapmamış eşi için 2015’teki bedelli askerlik için kredi çekti. O dönem işsiz olan koca, eşinden kendisi için kredi çekmesini istedi.

Kredi çekip, bedelliye yatırdılar

Genç kadın kocasına işe başlaması durumunda ödeyeceğine dair söz alarak bedelli için kredi çekti. Çektikleri ihtiyaç kredisini aynı gün Milli Savunma Bakanlığı'na yatırılarak bedelli askerlik ücreti ödediler.

Evlilikleri bozuldu

Bir süre sonra ise çiftin evlilikleri bozuldu. Koca evi terk etti. F.B. kocasından çektiği krediyi ödemesini istedi ama eşi A.B., bu borcu ödeyemeyeceğini söyledi.

Kocası için çektiği krediyi ödemek zorunda kaldı

Genç kadın kendisine boşanma davası açan kocasının bedelli kredisini de ödemek durumunda kaldı. Daha sonra da bankadan çekilen 22 bin liralık kredi ve faizin kendisine ödenmesi için tazminat davası açtı.