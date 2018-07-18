Bedelli askerlikte yeni gelişme!

Bedelli askerlikte 28 gün askerlik süresi tartışma konusu oldu. CHP de bu konuda Meclis'e bu sürenin kaldırılması konusunda teklifte bulundu.

Güncellenme 18 Temmuz 2018 16:18

Milyonlarca genci ilgilendiren bedelli askerlikle ilgili Meclis'e sunulacak yasa teklifinden her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Daha önce Ekim ayında geleceği söylenilen teklif, kamuoyunun yoğun ilgisi göz önüne alınarak AK Parti tarafından dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti'nin bedelli askerliğin de içinde bulunduğu ve Meclis'e sunduğu teklifte, 25 yaşını dolduran gençlerin bedel için 15 bin TL ödemesi şartı getirilirken buna 28 günlük bir askerlik süresi de eklenmişti.

Gençler rahatsız

Fakat bedelli askerliğin asıl sebebinin gençlerin işinden ayrılmak istememesi ve iş kaygısı taşıması olduğu için bu şartlar tartışamaya sebep oldu. Bedelliyi bekleyenler işlerini bırakıp 28 günlüğüne düzenlerini bozma işine sıcak bakmıyor.

CHP’den teklif

Tüm bu itirazları göz önünde bulunduran CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yasa teklifinden 28 gün askerlik yapmanın kaldırılması konusunda teklifte bulundu. Ancak, kamuoyundaki talebe karşılık bedelli askerliği Meclis'e getiren AK Parti'nin 28 gün konusunda muhalefete kalmadan, kendi teklifini değiştirmesi bekleniyor.