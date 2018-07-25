Bedelli askerlikte sürpriz gelişme!

Bedelli askerlikten yararlanacakların yaş sınırının 31 Aralık 1993 tarihi yerine, 1 Ocak 1994 tarihine çekileceği iddia edildi.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 10:38

31 Aralık 1993 doğumluları kapsayacak şekilde getirilen bedelli yasasında bir günlük değişiklik yapılabileceği gündemde. Bir gün yüzünden bedelliyi kaçıranlar için AK Parti MYK’da tarihin 1 Ocak 1994'e çekilebileceği üzerinde konuşuldu. Geçen hafta açıklama yağan AK Partili Mehmet Muş, 1 Ocak 1994'lülerin dahil olmadığını, '2 Ocak' ta bir gün' denileceğini, bunun sonunun olmayacağını, bir noktada bunun kesilmesi gerektiğini söylemişti.

Yaş sınırı değişebilir

Bedelli askerlik düzenlemesinin içinde bulunduğu Torba Yasa teklifinin Meclis görüşmeleri sürerken, teklifin Genel Kurul aşamasında bir sürprizin daha gelebileceği öğrenildi. Bu düzenleme ile birlikte yapılan 28 günlük zorunlu askerlik eğitiminin, komisyonda verilen önerge ile 21 güne çekilesi sonrası, Genel Kurul'da da, bedelliden yararlanacaklar için 31 Aralık 1993 tarihinin yerine, 1 Ocak 1994 (24 yaş) tarihinin konulabileceği belirtildi.

Genel Kurul’da teklif edilebilir

Star Gazetesi'nin haberine göre, bedelliden yararlanacaklar için son tarih konusunda değişiklik yapılabileceği gündemde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuyu kısa bir şekilde değerlendirdiği ve geçmiş dönem uygulamalarında da tartışma konusu olan yasadan yararlanacakların yaşıyla ilgili değişikliğin teklifin Genel Kurul görüşmeleri sırasında yapılabileceği üzerinde duruldu.

Bir gün ile kaçıranlara büyük fırsat

Bahsi geçen değişiklik yapılırsa Genel Kurul'da bir önerge verilerek, yasadan yararlanmak üzere belirtilen "31 Aralık 1993" tarihi yerine, "1 Ocak 1994" tarihi konulacak. 1 Ocak 1994'te doğup da bir gün ile haktan yararlanamayanların mağdur olmaması için böylesi bir yola gidilebileceği belirtildi. Anadolu'daki yaygın uygulamaya göre 31 Aralık'ta doğanlar 1 Ocak olarak nüfus kaydına geçiriliyor.