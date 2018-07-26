Bedelli askerlikte süreç nasıl işleyecek

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, bedelli askerlik süreci hakkındaki detayları anlattı.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 15:10

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’de kabul edilen bedelli askerlik yasası ve bazı KHK’larda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı’nın imzası ile yürürlüğe girecek

AA’ya konuşan AK Partili Muş, yasanın hayırlı olmasını temenni ettiğini, yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini söyledi.

Üç ay içinde başvuru yapmaları gerekiyor

Muş, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin yasa yürürlüğe girince üç ay içinde başvuru yapmaları gerektiğini belirtti.

1 milyon 300 bin genç rahat bir nefes alacak

Bu düzenleme ile bir milyon 300 bin gencin rahat bir nefes alacağını vurgulayan Muş, talebin ne kadar olacağını takip edeceklerini ifade etti.

İçeriğe MSB karar verecek

Muş, vatandaşlar başvurduktan sonra, başvuru sayısına göre kaç dönemde bunların askerlik görevlerini ifa edecekleri belirleneceğini; 4, 5, 6 dönem mi olacağı, nerelerde, nasıl olacağı, hangi derslerin olacağına Milli Savunma Bakanlığı tarafından karar verileceğini söyledi.

TSK’nın ve Milli Savunma Bakanlığı’nın bu anlamda ciddi tecrübesi olan kurumlar olduğunu belirten Muş, bu kurumların ilk kez bu işi yapmadığını belirtti.

Temel askerlik eğitimi ve teorik eğitim verilecek

Muş, temel askerlik eğitiminin yanı sıra tarih, vatandaşlık bilgileri gibi teorik derslerin de verileceğini bu derslerin geçmişte de olduğunu söyledi.

21 gün sürecek

Eğitimin yararlı olacağını söyleyen Muş, TSK’nın teklifinin yok sayılamayacağını, onların görüşleri dikkate alınarak bu teklifin hazırlandığını, temel eğitimde sürenin 21 gün olarak belirlendiğini ifade etti.

Daha önceki bedelliler nasıldı?

Muş, 1987'de çıkan bedelli askerlikte sürenin 3 ay, 1992'de 2 ay, 1999'da ise 1 ay olduğunu, kısa dönem askerlik görevini yerine getirenlerin 28 gün temel askerlik eğitimi aldığını, 6 ay askerlik yapacak kişi için de temel askerlik eğitiminin de 28 gün olduğunu, burada sürecin biraz daha hızlandırıldığını, hızlandırılmış program uygulanmak suretiyle temel askerlik eğitiminin verileceğini belirtti.