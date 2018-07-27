Bedelli askerlikte hangi eğitimler verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile yürürlüğe girecek olan bedelli askerlikte hangi eğitimlerin verileceği belli oldu.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 09:21

Bedelli askerliğin Meclis’te kabul edilmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yapılan son düzenleme ile 28 günlük temel eğitim süresi 21 güne düşürülmüştü. Buna göre bu süre zarfında hangi eğitimlerin verileceği de belli oldu. İddiaya göre, 21 gün bedelli askerlik yapacaklar yat-kalk ve silah eğitimi alacak.

Erdoğan’ın onayı ile yürürlüğe girecek

Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onaylaması sonrası Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler için yasayla getirilen 3 ay içinde askerlik şubelerine ya da yurtdışı temsilciliklere başvuru süresi de, yasanın yürürlüğe girmesiyle başlayacak. Uygulamaya ilişkin ayrıntılar ise Milli Savunma Bakanlığı ile çıkarılacak yönetmelikle netleşecek.

Farklı birlikler görevlendirilebilir

Hürriyet’in haberine göre, önceki bedelli askerlik uygulamasında Burdur'da yapılan temel askerlik eğitimi için bu kez farklı birliklerin görevlendirilebileceği belirtiliyor.

Faklı celp dönemlerinde askere alınacaklar

Başvuru sayısına göre uygulamadan yararlanacakların askerlik eğitimine farklı celp dönemlerinde alınabileceği de belirtilirken, "Genelkurmay Başkanlığı'nın kuvvet komutanlıklarıyla birlikte yürüttüğü bu planlamada başvuru sayısı etkili olacak" değerlendirmesi yapıldı.

Tüm askerlerin aldığı eğitimleri alacaklar

Askeri kaynaklar bedelli askerlik yapacakların alacağı eğitime ilişkin bilgiler verdi. Buna göre, askerlik hizmeti yapan bütün gençlerin aldığı temel eğitimleri alacaklarını, normalde bu eğitimin süresinin 28 gün olduğunu, bedelliden yararlanacaklar için bu sürenin 21 olarak belirlendiğini, eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getireceklerini, temel olarak aynı eğitim programı uygulanacağını, sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacağını söyledi.

Eğitimin içeriğinde ne var?

Eğitimin içeriğine ilişkin yapılan açıklamada, “Normal eğitim programında olan yat-kalk da dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atış da dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlik de dahil normal askeri eğitimi programında yer alan teorik dersler" bilgisi aktarılırken, silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe üç atışın yer alacağı belirtildi.

Yaklaşık 11 bin kişi daha yararlanacak

Yasadan yararlanacaklar için getirilen yaş şartındaki bir günlük değişikliğin kaç kişiye daha bedelli askerlik yolunu açtığı da belli oldu. Yasadaki 31 Aralık 1993 tarihinin son anda 1 Ocak 1994 olarak değiştirilmesiyle 10 bin 721 kişiyi daha bedelli kapsamına aldığı belirtildi.