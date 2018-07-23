Bedelli askerlikte flaş gelişme! 28 gün şartı kalkıyor mu?

Bedelli askerlikte süre tartışmaları sürerken AK Parti, 28 gün olan temel eğitim süresinin 21 güne düşürüleceğini söyledi.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 12:10

Bedelli askerlikte 28 gün tartışması tam gaz devam ediyor. MHP ve CHP bu uygulamanın gerkesiz olduğunu savunurken AK Parti sürenin 21 güne indirilmesi için teklif vereceklerini duyurdu.

Bedelli için ilk açıklanan teklifte yaş 25, bedel 15 bin TL olarak belirlenmişti. Buna ek olarak da 25 gün süre ile askerlik şartı getirilmişti. Daha sonra düzenlenen yasa teklifinde, askerlik süresi 28 çıkarılmıştı.

21 güne mi düşürülecek?

Bu kapsamda açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 28 gün olan temel eğitim süresinin 21 güne indirecek teklif verme hazırlığında olduklarını söyledi.

Bahçeli de tepki göstermişti

Bedelli askerlikte temel eğitim süresinin 3 defa değişti ama ücret ve yaşta verilen karara kesin gözüyle bakılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sosyal medyadan 28 günlük eğitim süresine tepki göstermişti. Bahçeli, “Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse “yaylalar yaylalar” türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir” ifadelerini kullanmıştı.

Tüm kesimler dinlendi

AKP Grup Başkanvekili Muş, siyaset kurumundaki tartışmaların TSK'nın gelecekle alakalı planlaması çerçevesinde 28 günlük temel askerlik tekliflerinin bugün görüşüleceğini, teklifi 21 gün olarak revize için öneride bulunacaklarını, teklif hazırlanıyorken tüm kesimlerin görüşleri, beklentileri ve talepleri dikkate alınarak hazırlandığını, sadece bir grubun beklentileri, görüşleri dikkate alınarak hazırlanmadığını söyledi.

MHP ile ortak hareket ediyoruz açıklaması

Teklifle ilgili çalışmaların son halini TBMM'nin vereceğini belirten Muş, müzakerelerde şu anki tekliflerinin bu şekilde olduğunu, bedelde herhangi bir değişiklik olmayacağını, MHP ile 15 Temmuz’dan sonra oluşturulan Cumhur İttifakı’nın bu dönemde de sürdüreceğini, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren meselelerde ortak hareket ettiklerini, her partinin farklı görüşleri olabileceğini, şu an itibariyle dediği gibi tüm tarafları dinleyerek bu teklifi 21 gün olarak revize ettiklerini belirtti.