Bedelli askerlik yasası yürürlüğe girdi

Bedelli askerlik yasası Resmi Gazete'de yayımlandı. Üç ay içinde başvuruda bulunanlar bu haktan yararlanabilecek.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 10:29

Bedelli askerlik düzenlemelerini de kapsayan askerlik kanunundaki değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapılan düzenlemelere göre, 1 Ocak 1994’ten önce doğanlar 15. 000 TL ödeyerek bedelli askerlik yapabilecek. 21 günlük eğitim süresinde de herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Yurt dışındaki ikamet edenler, 2000 euro karşılığında bedelli askerlik imkanlarından yararlanabilecek. Daha önce bu tutar 1000 euro olarak belirlenmişti. Yurt dışından bedelli askerliğe başvuranlar için 21 günlük eğitim süresi istenmeyecek. Ayrıca gurbetçi vatandaşlar için üst sınır olan 38 yaş şartı da kaldırıldı.

Bedelliden yararlanmak isteyenlerin üç ay içerisinde askerlik şubelerine başvurmaları gerekiyor. Öte yandan kamu ve özel sektör çalışanları temel askerlik eğitimi süresince ücretsiz izinli sayılacak.

Meclis’e sunulan ilk tasarıda askerlik süresi 28 gün olacak düzenlenmişti fakat, bedelli askerlik talep edenlerin şikayetleri üzerine bu süre 21 güne indirildi.

Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.