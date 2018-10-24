Bedelli askerlik yapan genç kalp krizi geçirdi

Erzincan’da bedelli askerlik yapan Onur Yavuzoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Güncellenme 24 Ekim 2018 10:27

Erzincan’da bedelli askerlik görevini yerine getiren 29 yaşındaki Piyade Er Onur Yavuzoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeni ile hayatını kaybetti. Yavuzoğlu, hastane bahçesinde düzenlenen askeri törenle memleketi İstanbul’a gönderildi.

10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bedelli askerlik askerlik için 6 Ekim’de Erzincan’daki 59'uncu Topçu Er Eğitim Tugayı'na teslim olan Onur Yavuzoğlu, 12 Ekim sabahı aniden rahatsızlandı. Birliğin revirine götürülen Yavuzoğlu, daha sonra ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil’de kalbi duran er Yavuzoğlu, 10 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastane bahçesinde askeri tören yapıldı

Yavuzoğlu, otopsisi yapıldıktan sonra bugün hastane bahçesinde yapılan askeri törenle memleketine uğurlandı.

Sarıyer’de toprağa verilecek

Piyade Er Yavuzoğlu’nun cenazesi uçakla İstanbul’a gönderilirken cenazesi yarın Sarıyer'de toprağa verileceği belirtildi.