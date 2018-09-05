Bedelli askerlik yapacakların isimleri yarın açıklanıyor

Bedelli askerlikte başvurular 470 bini aştı. 120 bin kişi parasını yatırdı. 6 Ekim'de silah altına alınacak askerler yarın açıklanacak.

Güncellenme 05 Eylül 2018 18:12

Bedelli askerlikle ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yapılan açıklamada, bedelli kapsamında başvuru yapanların sayısının 470 bini aştığı, 120 binden fazla kişinin ise ücretlerini yatırdığı belirtildi.

Buna göre, 6 Ekim'de celp alıp bedelli askerlik yapacakların isimleri yarın açıklanacak. Öte yandan, üçüncü celp döneminin 27 Ekim'de olacağı, onların isimlerinin de 27 Eylül'de ilan edileceği belirtildi.

Bedelli askerlik celp dönemleri:

Birinci celp dönemi tarihi -15 Eylül 2018

Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 28 Ağustos 2018

İkinci celp dönemi tarihi - 6 Ekim 2018

Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 6 Eylül 2018

Üçüncü celp dönemi tarihi -27 Ekim 2018

Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 27 Eylül 2018



İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

Bedelli askerlik illeri nerede yapacak?

Manisa - 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

Aydın - 1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı

Antalya - 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

Çanakkale - 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı

Çanakkale (Ezine) - 3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı

Sivas - 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

Bilecik - 9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı

İzmir (Bornova) - 10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı

İzmir (Seferihisar) - Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı

Amasya - 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

Tokat - 48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı

Burdur - 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı

Erzincan - 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.