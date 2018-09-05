Bedelli askerlik yapacakların isimleri yarın açıklanıyor
Bedelli askerlikte başvurular 470 bini aştı. 120 bin kişi parasını yatırdı. 6 Ekim'de silah altına alınacak askerler yarın açıklanacak.
Bedelli askerlikle ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yapılan açıklamada, bedelli kapsamında başvuru yapanların sayısının 470 bini aştığı, 120 binden fazla kişinin ise ücretlerini yatırdığı belirtildi.
Buna göre, 6 Ekim'de celp alıp bedelli askerlik yapacakların isimleri yarın açıklanacak. Öte yandan, üçüncü celp döneminin 27 Ekim'de olacağı, onların isimlerinin de 27 Eylül'de ilan edileceği belirtildi.
Bedelli askerlik celp dönemleri:
Birinci celp dönemi tarihi -15 Eylül 2018
Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 28 Ağustos 2018
İkinci celp dönemi tarihi - 6 Ekim 2018
Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 6 Eylül 2018
Üçüncü celp dönemi tarihi -27 Ekim 2018
Celp yerleri e devlet üzerinden ilanı : 27 Eylül 2018
İlk 3 döneme planlanmayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.
Bedelli askerlik illeri nerede yapacak?
Manisa - 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
Aydın - 1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı
Antalya - 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
Çanakkale - 116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı
Çanakkale (Ezine) - 3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı
Sivas - 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
Bilecik - 9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı
İzmir (Bornova) - 10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı
İzmir (Seferihisar) - Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı
Amasya - 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı
Tokat - 48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı
Burdur - 58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı
Erzincan - 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı
Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak.