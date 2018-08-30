Bedelli askerlik yapacaklara bir müjde daha!

Bedelli askerlik yapacakların yol izinlerinin 21 günlük askerlik süresinden düşüleceği belirtildi.

Güncellenme 30 Ağustos 2018 18:59

Bedelli askerlik celp sürecinin başlamasıyla yeni bir detay daha ortaya çıktı. Bedelli askerlik yapacakların yerlere göre yol izni de verileceği ve bu sürenin askerlik süresinden düşeceği öğrenildi.

Birlikler e-devlette yayınlandı

Bedelli yapacak binlerce kişinin beklediği haber geldi. Uygulamanın birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayınlandı.

12 bin yükümlü 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek

Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek.

Birlikler e-devletten öğrenilecek

Yükümlüler, temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenebilecek. Bilgiler ayrıca yükümlülerin, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek.

Başvurular, 3 Kasım'a kadar yapılabilecek

Öte yandan bedelli askerlikten şu ana kadar yararlananların sayısı da belli oldu. 26 günde 405 bin kişi başvuru yaparken, bu önceki 5 bedelli askerlikten yararlananların toplam sayısını aştı. 3 Ağustos'ta başlayan bedelli başvuruları 3 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Yol izni 21 günlük askerlikten düşülecek

A Haber'in haberine göre, bedelli askerlikte celp döneminin belli olmasıyla, bedelli askerleri sevindirecek bir detay daha ortaya çıktı. Bedelli askerlerin gidecekleri birliklere göre, yol izni verileceği öğrenildi. Bedelli askerlere verilen bu yol izninin 21 günlük askerlik sürecinden düşeceği bildirildi.

Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya