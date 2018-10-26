Bedelli askerlik sırası hayrete düşürdü

Bedelli askerlik için başvuru yapmak isteyen adaylar, bir km'ye yakın kuyruklar oluşturdu.

Güncellenme 26 Ekim 2018 14:08

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler başvuru için Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sıra 1 km’yi buldu

İşlemleri tamamlamak için sabah saatlerinde itibaren Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı önüne gelen çok sayıda aday, burada yaklaşık bir km’yi bulan sıraya girmek zorunda kaldı.

Uzun süre kuyrukta beklediler

Uzun süre kuyrukta bekleyen adaylar karınlarını doyurmak için seyyar satıcılardan çay ve simit aldı. Sırası gelen adaylar ise evraklarını askerlik şubelerine bıraktıktan sonra Başkanlıktan ayrıldı.

Sıkı güvenlik önlemleri alındı

Emniyet bitimleri, sıkı güvenlik önlemleri alırken başvuru için burada bulunanları kimlik sorgusundan geçirdi. Trafik ekipleri ise yollarda oluşan yoğunluğu önlemek için çaba harcadı.

Beklenilenden fazla sıra oluştu

Bedelli askerlik başvurusu yapan Taner Armutlu, burada uzun süredir sıra beklediğini, bu kadar fazla yoğunluk olacağını tahmin etmediğini, beklediğinden fazla sıra olduğunu söyledi.

İsabetli bir karar

Armutlu, bedelli askerlik uygulamasının hayata geçirilmesinin doğru bir karar olduğunu, eğitim seviyesi ve üniversite okuyan insan sayısının arttığını, insanların kariyerleri açısından askerliği ertelemek istediğini, herkesin bedelliyi beklediğini, bedelli askerlik yapacağını, yapamayanlar için de çıkmasını dilediğini, bir gününü başvuru için ayırdığını ifade etti.

Son güne bırakıldığı için uzun kuyruk oluştu

Burada başvuruda bulunan başka bir aday olan Burak Demirtaş da, işlemlerin son güne bırakılması nedeni ile uzun kuyrukların oluştuğunu, kazanılmış bir hak olarak gördüklerini, değerlendirmek istediğini, sıra gelene kadar bekleyeceklerini belirtti.