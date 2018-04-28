Bedelli askerlik konusunda hükümetten ilk açıklama!

Başbakan Yardımcısı Işık, Başbakan Yıldırım'ın bu konuya 'müspet bakıyorum' dedikten sonra hükümetin bir adım atacağını düşündüğünü söyledi.

Güncellenme 28 Nisan 2018 14:53

Seçim çalışmaları kapsamında Ardahan'a giden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Vali Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.

“Bu konu mutlaka değerlendirilir”

Burada bedelli askerlikle ilgili de açıklama yapan Işık, herkesin farklı düşünceleri olabileceğini, Başbakan Binali Yıldırım'ın bu konuya 'müspet bakıyorum' demesinin ardından hükümetin bu konuyu mutlaka değerlendireceğini belirtti.

Işık, "Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirme sonucunda cumhurbaşkanımızın gıyasetinde alınacak karar, hepimiz için geçerli bir karar olacaktır" dedi.

Üç dönem kuralı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Başbakan Yıldırım'ın açıklamasının ve genel merkezin yaptığı açıklamaların bütün bakanların başvuru yapması yönünde olduğunu, kendisinin de üçüncü dönemi olduğunu ancak başvuruda bulunacağını, hangi bakanın değerlendirileceği veya nerede değerlendirileceği tamamen genel merkezin inisiyatifindeki bir konu olduğunu, bu sebeple dönemi dolmasına rağmen kendisinin de tekrar başvuracağını ifade etti.

Işık ayrıca, "Bedelli askerlik konusunda bizim, hepimizin farklı düşüncesi olabilir, ama Sayın Başbakanımız bu konuya 'müspet bakıyorum' dedikten sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir" dedi.