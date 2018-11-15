Bedelli askerlik il ve birlikleri ne zaman açıklanacak?

Bakan Akar, bedelli askerliklerin 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında 37 celp halinde yapılacağını, il ve birliklerin haftaya açıklanacağını belirtti

Güncellenme 15 Kasım 2018 16:20

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik yükümlülerinin hangi celp döneminde, hangi ile gideceklerinin gelecek hafta açıklanacağını söyledi. Akar, bedelli askerliğin 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında 37 celp halinde yapılacağını, il ve birliklerin haftaya açıklanacağını belirtti.

Celp yerleri gelecek hafta açıklanacak

Bakan Akar, başvurusunu tamamlayanların ne zaman ve nerede askerlik yapacaklarını haftaya açıklayacaklarını belirtti. Akar, yükümlülerin hangi celp döneminde hangi ilde ve hangi birlikte temel eğitim alacaklarına dair duyurunun gelecek hafta yapılacağını, şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencin işlemlerini tamamladıklarını söyledi.

“37 celp daha açılacak”

Bedelli askerlik uygulamasında ilk iki celp döneminde 54 bin 36 yükümlünün temel eğitimini tamamlayıp yemin ettiğini söyleyen Akar, “Üçüncü celp dönemindeki 13 bin 555 kişinin de yarın terhis olacağını söyledi. Kışlalara teslim olmayı bekleyen 566 bin 896 yükümlü için 37 celp daha açılacak” dedi.

“Toplam 40 celp olacak”

Bakan Akar, bundan sonraki celp dönemlerinin 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini, toplam 40 celp olacağını, son yükümlülerin 40. celp olarak 7 Şubat'ta birliklerine teslim olacağını, 28 Şubat'ta da tezkere alacağını belirtti.