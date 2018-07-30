Bedelli askerlik için hangi banka, ne kadar kredi veriyor?

Meclis'ten geçen bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile resmen yürürlüğe girecek. Peki bedelli için hangi bankalar kredi veriyor?

Güncellenme 30 Temmuz 2018 16:55

Binlerce genci ilgilendiren bedelli askerlik yasası TBMM’den geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunuldu. Güney Afrika gezisinde olan Erdoğan yasayı onaylarsa bedelli askerlik için artık bir engel kalmayacak. 1,3 milyon genci yakından ilgilendiren bu düzenleme sonrası bankalar harekete geçti.

Faizler yüzde 1, 70’ten başlıyor

Bedelli askerlik için özel krediler hazırlayan bankalar, faizleri yüzde 1,70’ten başlatıyor. Bazı bankalar masraf ücreti almazken bazı bankalar ödemeyi üç ay öteleme gibi fırsatlar sunuyor.

Bazı bankalar masraf almıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulur sunulmaz düğmeye basan bankalar, 15 bin TL’lik tutarı kredi ile temin etmek isteyen gençler için özel paket hazırladı. Kredi çekmek isteyen gençlere yüzde 1.70’ten başlayan faiz oranları sunulurken, bazı bankalar masraf dahi almıyor. Bazı bankalar da ödemeleri üç ay sonraya erteliyor.

TEB

TEB, bedelli askerlikten yararlanmak isteyen gençlere, 15 bin TL’lik kredi tutarı ve 48 aya varan vadelerde aylık yüzde 1.70'ten başlayan faiz oranlarına ek olarak, 3 ay erteleme imkanı sağlıyor. Vade süreçleri üç ay ile 48 ay arasında değişiyor.

ING

ING Bank da 'Bedelli Askerlik Kredisi' hazırladı. Banka bu kapsamda müşterilerine 15 bin TL krediyi, yüzde 1.74’ten başlayan faiz oranları ile kullanılabilecek ve dilerseler ödemeye üç ay sonra başlayacaklar.

Şekerbank

Şekerbank ise 'Bedelli Askerlik Kredisi' kapsamında 15 bin TL’ye kadar olan finansman ihtiyaçlarını karşılarken, kredi kapsamında 48 aya varan vade imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında kredi tahsis ücreti de alınmıyor.

Yapı Kredi

Yapı Kredi Bankası 15 bin TL 48 ay vadeli kredi için aylık 532 TL miktarında taksitler ödeniyor.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Bedelli askerlik için kredi kampanyalarına gelecek günlerde diğer bankalarında katılması bekleniyor. Bedelli askerlik için başvurular, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başlayacak.