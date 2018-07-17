Bedelli askerlik için geri sayım! İşte şartlar

AK Parti Grup Başkanvekili Turan yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlik teklifi bugün Meclise geliyor. Yaş 25, ücret 15 bin TL öngörülüyor" dedi.

Güncellenme 17 Temmuz 2018 12:32

Milyonlarca gencin beklediği bedelli askerlikle ilgili gerekli olan yaş ve ücret şartı belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli ile ilgili düzenlemenin bugün Meclis'e sunulacağını söyledi. Turan, "Bedelli askerlik teklifi bugün Meclise geliyor. Yaş 25, ücret 15 bin TL öngörülüyor" dedi.

25 gün askerlik şartı

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu torba teklifler arasında bedelli askerlikle ilgili düzenlemeler de eklenecek. Böylece, yaş 25, fiyat 15 ve 25 gün askerlik şartı koşulu ile bedelliden yararlanılabilinecek. OHAL'in kaldırılmasıyla ilgili değişiklikler görüşülürken, genel kurulda önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor.

Daha önce kaç kere bedelli çıkarıldı?

Cumhuriyet tarihinde 10 defa bedelli askerlik getirildi. Sırasıyla 1987, 1992, 1999 yıllarında bedelli askerlik getirildi. 17 Ağustos 1999 tarihinde çıkartılan bedelli askerlik uygulaması Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çıkarıldı. 2011'de çıkarılan bedelli askerlikte ise 30 yaşından gün almış ve 30 bin TL ödeme şartları sunulmuştu.

Bu kişiler, getirilen yasa kapsamında da askerlik hizmetinden de muaf sayıldı. 2 Aralık 2014 tarihinde ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların 18 bin TL karşılığında bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilmişlerdir.