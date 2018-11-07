Bedelli askerlik için eğitim yerleri en geç o tarihe kadar belli olacak

En geç Aralık ayı başına kadar bedelli askerliğe başvuran tüm vatandaşların yerinin belli olacağı açıklandı.

Güncellenme 07 Kasım 2018 17:00

Bedelli askerlikte 633 bin 844 kişinin müracaatı tamamlandı. Geçen Pazar başvuru işlemleri sona erdi. Gözler bedelli askerlikteki 4. celp dönemine çevrildi. Yüz binlerce kişi konu hakkında bilgi almaya çalışırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Bakan Akar, "Bedelli askerlik için eğitim tarihleri ve eğitim yerleri en geç Aralık ayının başında tamamen açıklanacak" dedi.

Aralık ayında tüm bedellilerin yeri belli olacak

Bakan Akar, "Bedelli askerlikte 633 bin 844 vatandaşımız müracaatlarını tamamladı, paralarını yatırdı ve eğitim konusunda planlamaya dahil edildi. Bedelli askerlik eğitim tarihleri ve eğitim yerleri en geç Aralık ayının başında tamamen açıklanacak" dedi.