Bedelli askerlik için bunu yaptı

Diyarbakır'da bedelli askerlik için maddi durumu yeterli olmayan bir vatandaş hayvanlarını satışa çıkardı.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 14:03

Diyarbakır'da bir özel sektör çalışanının bedelli askerlik için başvurduğu yöntem şaşırttı. 28 yaşında olan ve yüksek lisans öğrencisi olan Hakan Güzelsoy, bedelli parasını denkleştirebilmek için büyük ve küçükbaş hayvanlarını satışa çıkardı.

Bankalardan kredi çekme durumu olmadığını belirten Güzelsoy, hayvanlarını satışa çıkardığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Güzelsoy'un satışa çıkardığı hayvanlar arasında, kuzu, inek ve tavuklar bulunuyor.

Bedelli askerlik yasasının Meclis'e sunulmasının ardından parayı denkleştiremediği için hayvanlarını satışa çıkaran 28 yaşındaki Hakan Güzelsoy, bedelli yasasından sonra rahat bir nefes aldı.

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen Güzelsoy, kredi çekmeye imkanı olmadığını, bu nedenle farklı bir çözüm bulduğunu, çocukluğundan bu yana meslek olarak yaptığı çobanlıkla uğraştığını, bu karar sonrası baktığı küçük ve büyükbaş hayvanlarını satma kararı aldığını söyledi.

Durumu ailesine de anlatan Güzelsoy, olumlu yanıt aldıktan sonra, hayvanlarını satışa çıkardığını sosyal medya üzerinden duyurdu.