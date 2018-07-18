Bedelli askerlik hakkında merak edilenler bu haberde!

Meclis'e gelmesi beklenen bedelli askerlik düzenlemesinin detayları ortaya çıktı.

Güncellenme 18 Temmuz 2018 11:26

Ankara'dan gelen son dakika açıklamasına göre, bedelli askerlik için tam tarih 31 Aralık 1993 ve öncesi olarak duyuruldu. Yani 1994 doğumlular bedelliye dahil olamadı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Partili Mehmet Muş, "1 Ocak 1994 gibi bir uzatma yapılmayacak" dedi. Böylece 1994 doğumlular bedelli askerlik fırsatını az bir farkla kaçırdı.

Çalışanlara müjdeli haber

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar ise ücretsiz izinli sayılacak bu da katılımı artıracak. Bedelliden sonra herkes işine geri dönebilecek bu konuda işveren sıkıntı çıkaramayacak. 5 milyon kişi bu bedelli askerliğin kapsamında bulunuyor.

28 gün silah altına alınacaklar

Dün yapılan açıklamada bedelli askerlik için 25 gün süreyle askerlik yapılacağı belirtilmişti. Teklif Meclis komisyonuna gidince sürede değişiklik oldu. 25 olan süre 28 günü çıkarıldı. 15 bin lira ödeyenler 28 gün de silah altında olacaklar. AK Partili Muş 'Bedelliye başvuranlar 28 gün askerlik yapacaklar. 28 gün gerekli görüldü buna karar verdik' dedi.

Bedelli yasalaşacak mı?

Gelecek hafta Meclis'e sunulması beklenen bedelli askerlik düzenlemesi hakkında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Teklifin komisyon aşaması bu hafta biterse, gelecek hafta da TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeler nihayete erecektir. Bunu diğer kanunlarla birlikte çözme imkânı bulduk" dedi.