Bedelli askerlik hakkında flaş gelişme!

Başbakan Yıldırım, 5.5 milyon kişinin askerlikle ilişkisi olduğunu ve tüm hassasiyetleri göze alıp bu sorunun çözüleceğini söyledi.

Güncellenme 04 Haziran 2018 09:06

Gazete, televizyon ve medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle iftarda bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Askerliği birikmiş 5.5 milyon kişi var

Gündemlerinde af olmadığını tekrarlayan Başbakan Yıldırım, bedellinin seçim sonrası değerlendirileceğini, askerliği birikmiş 5.5 milyon insanın olduğunu, silah altına almanın 16 yıl sürdüğünü, bir şekilde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Askerlikle ilgili veriler

Başbakan Yıldırım, şu an yoklamaya tabi olan, askerlik çağı gelenlerin sayısının 585 bin 210 olduğunu, yoklama kaçağı 570 bin 422 kişi olduğunu, bakaya 56 bin 947 kişinin olduğunu, 5 bin 772 kişinin firar olduğunu, askerliğini ertelemiş olanların 2 milyon 930 bin 279 kişi olduğunu, üstelik bunların öğrencilik dışı erteleyenler olduğunu, öğrencilik nedeni ile erteleyenlerin 1 milyon 885 bin 438 olduğunu, silah altında bulunan er sayısının 360 bin 869 olduğunu, 2019'da silah altına alınacak sayının da 345 bin 933 kişi olduğunu belirtti.

“Bugünkü gündemimiz değil”

Toplam 5 milyon 448 bin 858 kişinin askerlikle ilişkisinin devam ettiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Biz önümüzdeki sene 345 bin 933 kişi alabileceğiz. Bunu 345 bin 933'e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu. İhtiyacımız belli, 350 bin. Ama birikmiş 5.5 milyon vatandaş var, nasıl çözeceğiz? Bedelli gündemde yok. Hassasiyetler var. Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde zafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zafiyetin olmadığını gösteriyor; bu bir. İkincisi; özellikle 15 Temmuz'dan sonra Silahlı Kuvvetler'de silah altında vatani hizmet gören askerlerden ziyade profesyonelliğe geçtik. 5.5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorunu nasıl çözeriz; ileride değerlendirilir. Ama bugünkü gündemimiz değil" dedi.

Af açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin afla ilgili çıkışına da değinen Başbakan Yıldırım, gündemlerinde af olmadığını, Bahçeli ile bu açıklamaları sonrası konuştuğunu, kendisinin hassasiyetlerini dile getirdiğini, "Karar sizin" tarzında bir ifadede bulunduğunu, onun üzerine zaten görüşünü açıkladığın ve gündemlerinde af olmadığını ifade ettiğini söyledi.