Bedelli askerlik gelecek mi? Başbakan Yıldırım açıkladı

Başbakan Yıldırım, profesyonel orduya geçildiği için bedelli askerliğe olumlu baktıklarını söyledi.

Güncellenme 27 Nisan 2018 22:30

Bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili "Bakış açımız müsbet" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, bedelli askerliğe bakış açılarının olumlu olduğunu, terörle mücadele ederken bedelli askerlik çıkmasının istismar edilebileceğini, bu konunun iyi anlatılması gerektiğini belirtti.

Bu konuda toplumsal bir talep olduğunu vurgulayan Yıldırım, "15 Temmuz'dan itibaren hızlı bir şekilde askerlikte profesyonel orduya geçtik. Vatani görevini yapan askerlerimizi cepheye göndermiyoruz. Onlar arka planda görevlerini yapıyorlar" dedi.

Başbakan Yıldırım, profesyonel askerliğe geçildiği için bedelli konusunun dikkate alınması gerektiğini, buradan elde edilecek kaynağın savunma sanayini güçlendirmek için kullanılması gerektiğini, bakış açılarının müsbet olduğunu ancak bazı soru işaretlerinin de ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.